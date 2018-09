Menù dal medico per un italiano su quattro

(Teleborsa) - Altro che grandi chef o dietologo,, riscoprendo icon proprietà salutistiche riconosciute dalla tradizione popolare ed oggi certificate anche dalla scienza. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti su dati Ref Ricerche presentata in occasione dell'inaugurazione del Sana, il 30° salone internazionale del biologico e del naturale a Bologna, dove sono esposti nello stand dell'associazione dei coltivatori i supercibi della nonna che possono offrire una valida alternativa ai prodotti esotici ma anche ai, i cibi fatti in laboratorio che hanno appena ricevuto il via libera dell'Unione Europea e che potrebbero presto arrivare sugli scaffali dei supermercati.e aumenta il doppio del mercato con casi eclatanti come ile cui vendite in valore sono cresciute nell'ultimo anno del 28%, o ilcon +16% o le mandorle che mettono a segno un +15%, o la(+8%) secondo elaborazioni sul rapporto 2018 di Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy.