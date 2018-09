Mercati europei riflessivi in avvio

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

telecomunicazioni

viaggi e intrattenimento

beni per la casa

materie prime

chimico

media

Unipol

Telecom Italia

Moncler

Poste Italiane

STMicroelectronics

Tenaris

Prysmian

Mediaset

Juventus

Gima Tt

Salini Impregilo

Banca Farmafactoring

doBank

Aquafil

Rai Way

Saras

(Teleborsa) -, dopo il finale negativo di Tokyo e di Wall Street L'viaggia sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia a 1.198,7 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 67,94 dollari per barile.Ottimo il livello dello, che scende fino a 236 punti base, con un calo di 18 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,84%. Oggi, 7 settembre 2018,senza slanciomentremostra un moderato rialzo dello 0,20%.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,13%),(+0,45%) e(+0,43%). Nel listino, i settori(-0,61%),(-0,57%) e(-0,42%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,87%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,30%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,86%.avanza dello 0,63%. Le più forti vendite, invece, si manifestano sua -1,54%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,83%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,57%.del FTSE MidCap,(+3,35%),(+1,36%),(+1,25%) e(+1,07%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,36%. Calo deciso per, che segna un -1,23%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.