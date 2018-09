Opening bell stonata a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale il rosso in avvio dell'ultima seduta settimanale at. Ilfa il suo esordio con un calo dello 0,31%. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità loche retrocede dello 0,32%. Negativo anche il(-0,39%).Dal, le statistiche mostrano un'economia che crea più posti di lavoro del previsto , mentre il tasso di disoccupazione rimane fermo al 3,9%. Lo riporta ilL'attenzione è rivolta anche alla questione dazi. La Cina ha ribadito di essere pronta al contrattacco nel caso in cui gli Stati Uniti decidessero per l'introduzione di nuove tariffe per 200 miliardi su beni cinesi.Intanto, alla Casa Bianca, esce allo scoperto la Senatriceche risulta anche fra le potenziali candidate alle Presidenziali 2020 nelle fila del Partito democratico. In risposta alla tempesta scatenata da una lettera anonima al New York Times, che accusava "alti dirigenti" dello staff di Donald Trump di "sabotare" le sue iniziative politiche, la senatrice fa appello al 25 emendamento, che consente la " rimozione" forzata del Presidente del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,26%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,48%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,46%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,78%. Vendite suche registra un ribasso dello 0,71%.(+6,16%),(+2,92%),(+2,54%) e(+1,83%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,21%. Crolla, con una flessione dell'1,95%. Vendite a piene mani suche soffre un decremento dell' 1,88%. Pessima performance perche registra un ribasso del 2,90%.