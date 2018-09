Scuola, assegnato solo il 40% dei posti autorizzati per il ruolo

(Teleborsa) - A pochi giorni dall'inizio delle scuole, regna ancoraSecondo il sindacato per la scuola, percentuale che si riduce ulteriormente sui(su oltre 13 mila richieste) ottiene il posto.La soluzione per il sindacato sarebbe quella dispecialmente per la situazione al. Sono stati non assegnati addirittura due posti su tre disponibili, dunquesfiorando il 15% di incidenza sul contingente complessivo di insegnanti., presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - perchéo riconosciuti tali dallo Stato (150 mila unità) senza prendere in conto, anche, i supplenti non abilitati con diversi anni di servizio,