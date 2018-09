Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari (-1,11%), perde molto Credito Valtellinese

settore bancario italiano

EURO STOXX Banks

FTSE Italia Banks

indice bancario europeo

FTSE MIB

Intesa Sanpaolo

Unicredit

BPER

media capitalizzazione

Credito Valtellinese

Credem

Banca MPS

small-cap

Banca Finnat

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 9.381,2, in diminuzione di 105,32 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 104,2, dopo aver avviato la seduta a 105,71.Tra i titoli del, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,63%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,12%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,77%.Tra i titoli adell'indice bancario, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,16%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,58%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,17%.Tra ledi Milano, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,60%.