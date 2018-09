(Teleborsa) - Mercoledì prossimo, 12 settembre, andranno in asta BOT a 12 mesi per un importo di 6 miliardi di euro. Lo annuncia il).. In quella stessa data scadranno titoli analoghi per 6,5 miliardi di euro.Il Tesoro specifica che, in seguito all'assenza di esigenze di cassa, non verrà offerto il BOT trimestrale.