Cernobbio, il messaggio di Mattarella che difende l'Europa: "Spinte dissociative antistoriche"

(Teleborsa) -libertà, stato di diritto, democrazia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità umana". Per Mattarella, infatti, la ragion d'esser profonda dell'appartenenza all'Unione europea. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al forum Ambrosetti, in corso di svolgimento a Cernobbio.Secondola posta in gioco èPer questo, a suo dire, gli Stati che fanno parte dell'Unione europea non possono lasciarsi andare a. "Un'Europa all'altezza delle sfide che i popoli hanno dinanzi, sottolinea ancora il presidente della Repubblica, è la soluzione adeguata per evitare ai singoli paesi di scivolare nell'irrilevanza e per consentire loro, invece, di partecipare autorevolmente alla stesura di nuove e più appropriate regole internazionali".- La presa di posizione del presidente della Repubblica arriva dopo il nuovo monito diil commissario europeo al Bilancio atteso al forum Ambrosetti, che ha rilasciato un'intervista a Repubblica. Il populismoha detto.L'Italia, ha proseguito,Per questo la sua partecipazione all'Europa è molto importante. Se invece chi sta al governo immagina di bloccare l'approvazione del bilancio, il nostro spazio di azione politica diminuirebbe molto mettendo a rischio il progetto Ue. Per questo a Cernobbio spiegherò il valore aggiunto per l'Italia delle politiche europee e del bilancio Ue per gli anni 2021-2027".osserva ancora il Commissario Uerispetto al nuovo quadro finanziario che darà più risorse per i migranti, più fondi di coesione per le regioni del Mezzogiorno e ad altri capitoli di spesa importanti per l'Italia come formazione, Piccole e medie imprese e collegamenti tra Nord e Sud Europa.Ma auno dei più attesi è il ministroche tornaprovando, stavolta, a gettare acqua sul fuoco: "Non c'è nessun golpe giudiziario, ci sono delle inchieste e io spero che facciano bene e in fretta". Si è espresso così a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se sia in atto un golpe giudiziario contro di lui.ha aggiunto., ha concluso.