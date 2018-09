Conte, manovra sotto il segno della crescita e assicura: "Non sforeremo il 3%"

(Teleborsa) -non sto dicendo che lo sforeremo, non esiste proprio, esiste l’obiettivo di contenere e ridurre il debito.Queste le parole del premierntervistato a Ceglie Messapica, Brindisi, nell’ambito dell’evento La piazza. "Non abbiamo fatto partire questa esperienza di governo per andare subito a casa:ha detto ancora Conte.alcune saranno attuate con gradualità e questo ci consentirà di autofinanziarle".Il premier si è anche espresso sulla durata della formazione di governo e precisa", ha spiegato.- Quanto alla sentenza del tribunale del Riesame, che ha accolto il ricorso della procura sul sequestro dei fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, il premier ha commentato: "Immaginate un leader di un partito che da oggi in poi non può più disporre di un euro per poter svolgere attività politica. Non ha senso banalizzare il problema. Capisco lo scoramento di Salvini.