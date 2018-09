Aerospazio, settore chiave: vale 13,5 miliardi di euro, davanti solo auto

(Teleborsa) - UnL'Italia è nel ristretto numero di Paesi che vantano un settore Aerospazio/Difesa/Sicurezza solido e di lunga tradizione che,si posiziona tra i primi. Lo dicono i risultati della ricerca "La filiera italiana dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza. Come creare sviluppo industriale, nuove competenze tecnologiche e crescita Per il sistema-Paese" , realizzata da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Leonardo, presentata nel corso dell'ultima giornata del Forum Ambrosetti di, le dimensioni dell'impatto del settore. Con circaoccupati in Italia, ogni 100 addetti di Leonardo ne vengono attivati 260Quest'ultimo dato, considerato insieme all'indotto di 4.000 imprese sul territorio italiano (di cui circa il 70% pmi), rende di fatto il settoresecondo solo all'automotive in termini di dimensioni complessive. La sola Leonardo, con il proprio business, contribuisce a circa un quarto dell'export manifatturieroQueste le parole di Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo:Noi contribuiamo per 6 miliardi di euro l'anno all'export del nostro paese, investiamo circa 1,5 miliardi di euro in Italia e abbiamo un'importante rete di collaborazioni con il sistema universitario raggiungendo circa 40 atenei".Che ha aggiunto:lo siamo stati anche negli anni scorsi perché anche gli anni di crisi hanno visto una crescita dei posti di lavoro nel nostro settore.a livello globale e va tenuto conto che solo il 15% della nostra domanda viene dall'Italia".