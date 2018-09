Air Italy, partito Airbus A330-202 primo volo Milano-Bangkok

(Teleborsa) -. Si tratta della terza nuova destinazione intercontinentale Air Italy dal nuovo hub del capoluogo lombardo della compagnia, che si trova in provincia di Varese, dopo l'avvio dei collegamenti per New York e Miami.,Il nuovo volo fra Milano e Bangkok. Questo nuovo volo è servito da uno dei tre Airbus A330-202 entrati di recente nella flotta di Air Italy. Si tratta di aerei dotati di 24 posti in Business e 228 in Economy.Il decollo del volo. L’A330-202 matricola EI-GGP di Air Italy ha ricevuto il benaugurale battesimo dell’acqua ed è decollato alla volta di Bangkok, come abbiamo detto, dovrebbe atterraggio dovrebbe atterrare con una quarantina di minuti d'anticipo, appunto alle 01,08 ora locale.L'Amministratore delegato di: "Con l'apertura di questa terza nuova rotta internazionale per Bangkok, Air Italy è orgogliosa di volare per la prima volta in Tailandia, un Paese magnifico e fra i più amati dagli italiani. La nostra missione è offrire ai passeggeri, anche su questa nuova rotta, un'esperienza eccellente e indimenticabile.. Un volo che risponde all’esigenza di coprire un mercato in continua crescita, come dimostrano i numeri positivi registrati nell’ultimo anno".Il Milano-Bangkoklanciata da Air Italy nel 2018, rispettivamente, con cinque frequenze settimanali operative dal 28 Ottobre ei, operativo tutti i giorni tranne il Mercoledì, dal 30 ottobre.