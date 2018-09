Federlogistica-Conftrasporto, nominati nuovi vicepresidenti

(Teleborsa) -, Responsabile delle relazioni esterne di Amazon Italia;i, presidente di Confcommercio Trieste;, presidente di Adriatic Service Enterprice;i, Presidente Porto Livorno 2000.Fanno, inoltre, parte del ConsiglioIl Consiglio, con l'intenzione di avviare un confronto con Governo, Parlamento e Istituzioni in generale, ha anche discusso nella riunione l. L'Associazione ritiene anche doveroso ) cui il Governo dovrebbe attribuire maggiori poteri in tema di concessioni portuali.Fra i temi più urgenti da affrontare,Tutto ciò per offrireche stanno lavorando, per di più,, in primo luogo per la mancata emanazione del regolamento attuativo previsto dalla legge 84/94.L’Associazione ha inoltre ribaditoin questo momento di grande difficoltà,