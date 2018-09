Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

spread

(Teleborsa) -, che sovraperforma le altre borse europee, ostaggio della prudenza.A dare linfa al listino milanese è ancora lasulla scia dela 235 punti con un forte decremento di 15 punti base e con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,75%. Dopo le rassicurazioni giunte dal governo italiano sulla volontà dell'esecutivo di rispettare i vincoli Ue L'indice, avanza del 2,15% mentre il settorevola di oltre 4 punti percentuali. Tra i player del comparto, brillano, in particolare,(+6,20%),(+4,94%) e(+4,99%).Tra i migliori titoli del principale paniere, si posiziona inoltre(+3,06%) nel giorno in cui il CdA ha confermato pieno mandato al management a presentare offerte per l'asta 5G I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,46%.avanza dello 0,32%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,27%. Bilancio positivo anche per, che vanta un progresso dello 0,43%. Sullo sfondo resta ancora il, in particolare la Cina.Sul mercato Forex, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,22%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%.Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,49%.