ENEA organizza conferenza internazionale su fusione SOFT 2018

(Teleborsa) - Nello splendido scenario di(Messina), si terrà la 30a edizione del), organizzato da. Alla conferenza internazionale, tra le più importanti nel campo dell'energia da, che si terrà, parteciperanno oltre 1.000 tra scienziati, espositori e rappresentanti dell'industria da tutto il mondo. L'obiettivo è quello di confrontarsi sui progressi e novità più rilevanti nel percorso per riprodurre i meccanismi dell'energia delle stelle e garantire una fonte inesauribile, sicura, pulita, in grado di soddisfare i consumi energetici in costante crescita.Alla cerimonia di apertura al Teatro Antico di Taormina (domenica 16 settembre, ore 17:15) interverranno, tra gli altri, il vice direttore generale "Ricerca e Innovazione" della Commissione europea, il direttore generale del progetto internazionale ITER, il sindaco di Taorminae il presidente dell'ENEANell'ambito della cerimonia saranno assegnati il, riconoscimenti in denaro della Commissione europea per premiare i tre progetti di ricerca sulla fusione distintisi per l'eccellenza delle innovazioni e la capacità di trasferimento all'industria.