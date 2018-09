Fisco, "pace" fiscale per finanziare la Riforma delle aliquote. Ecco come

(Teleborsa) - Condono. Nessuno dica quella parola, sicuramente non gradita a Bruxelles che, come noto, non ama le misure una tantum, di cui precedenti governo hanno fatto largo uso ed abuso. Meglio parlare d, un termine che meglio si adatta a quella che, almeno nello spirito, si vuole presentare come unaE pace fiscale sarà sotto l'egida del nuovo governo Lega-M5S, anche se sui dettagli e sulla portata bisognerà ancora trovare un accordo. presente al Forum Ambrosetti di Cernobbio , ma per chi aveva mal interpretato il termine è arrivata la pronta risposta di Palazzo Chigi: "Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non ha mai parlato di condono fiscale", ma "ha ragionato di unache prevede come primo passaggio introduttivo la".- La riforma del Fisco compare nel "Contratto" do Governo e prevede unatarata su due aliquote - il 15% per redditi sino a 80 mila euro, il 20% per quelli superiori - ed una serie di detrazioni per i componenti il nucleo familiare.. Per questo motivo la riforma fiscale(lo ha chiarito anche il Ministro Tria),: per queste sarebbero previste tre aliquote (5% per le start up, 15% per i professionisti con giro d'affari sino a 65 mila euro, 20% per gli altri purché non si superi la soglia dei 200 mila euro).- Sempre il Contratto sul quale viene regolamentata l'azione di Governo prevede già una sorta di pace fiscale, che non è un condono, ma una specie di, che potrebbe portare a reperire quasi la metà della cifra richiesta a finanziare la flat tax (attorno ai 20 miliardi). La misura però riguarderà solo i(fino a 200 mila euro), rispetto ai quali proseguirà la campagna dissuasiva del governo. La pacificazione dovrebbe prendere la forma della rottamazione delle cartelle Equitalia e quindi(dal 6% fino al 25% dell'importo totale del debito con il Fisco a seconda del reddito del contribuente). Gli effetti della pace fiscale non si vedranno subito ma si punta a recuperare almeno 3,5 miliardi il primo anno , vale a dire nel 2019, in quanto sino al 2018 è in piedi la rottamazione delle cartelle Equitalia.