Giappone, PIL 2° trimestre rivisto al rialzo: +3%

(Teleborsa) - Confermata una forte ripresa per l'economia giapponese nel secondo trimestre del 2018.Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) nei tre mesi ha registrato un aumento del 3% a livello tendenziale superando la stima preliminare che era per una crescita dell'1,9%. Le attese degli analisti erano per una espansione del 2,6%.Anche su base trimestrale il Prodotto Interno Lordo ha superato la stima preliminare: il PIL è stato rivisto al +0,7% dal +0,5% della lettura precedente.Ad incidere positivamente, tra le varie componenti, le spese in conto capitale, che sono balzate al valore più alto dal primo trimestre del 2015, al tasso del 3,1%.