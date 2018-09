Il comparto bancario a Piazza Affari si è mosso in territorio positivo (+4,23%), guizzo positivo per Banca MPS

settore bancario italiano

Banca Carige

(Teleborsa) - Rally per il, dopo le rassicurazioni giunte dal governo italiano sulla volontà dell'esecutivo di rispettare i vincoli Ue.Ilha aperto a quota 9.420,24 e ha chiuso a 9.778,08, balzando del 4,23% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è attestato a 105,81 dopo un avvio a quota 104,04.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 4,85%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,67%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,53% sui valori precedenti.Tra leitaliane, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 8,24%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,47%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,61%.Tra i titoli adel comparto bancario, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,56%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,18%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,14%.