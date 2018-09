Ilva, in attesa del referendum Fiom ribadisce la sua soddisfazione

(Teleborsa) - In arrivo una settimana cruciale per il futuro dei lavoratori dell'ILVA di Taranto : i dipendenti dell'acciaieria più grande d'Europa sono infatti chiamati in queste ore a, dopo la firma dell'intesa che prevede l'assunzione immediata da parte della società di 10.700 addetti, cui si aggiunge un piano di incentivi all'esodo, volontario e anticipato, con. "Sin da questa mattina abbiamo indetto le assemblee a Novi Ligure, domani sarà la volta di Milano, giovedì arriveranno invece i voti pesanti dei lavoratori di Taranto, i più numerosi, che decideranno di fatto il futuro dell'accordo", hache segue dal suo osservatorio privilegiato lo svolgersi della situazione, che potrebbe dopo anni di impasse chiudersi positivamente per l'acciaieria e per i suoi occupati."La- ha proseguito - del resto si tratta di un. Innanzitutto perché ci saranno subitocon un, poi perché è stata introdotta unae considerando che qualcuno, grazie agli incentivi da, voglia andare via subito, ci sarà più spazio per ulteriori assunzioni. Confermo che il, se non ci saranno proroghe,entro la quale saranno assunti tutti gli altri: da gennaio 2019 c'è l'impegno a ridiscutere i premi di risultato che la nuova aziendalavoratori. Inoltre lo, il salario individuale resterà intatto. La contrattazione andrà avanti per altri due anni. Ci auguriamo che a breve vengano fatti gli investimenti (sarebberosi è impegnata ad investire sul piano industriale e ambientale, ndr) per far crescere l'acciaieria e dare quindi ulteriori garanzie ai lavoratori, ma sino ad oggi l'accordo è stato molto positivo", ha concluso il Coordinatore Fiom.