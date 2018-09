Vola il comparto finanziario in Italia (+3,49%), seduta effervescente per Banca Intermobiliare

settore finanziario italiano

FTSE Italia Financials

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE MIB

Banco BPM

Unicredit

FTSE MIB

Intesa Sanpaolo

Ftse MidCap

Banca MPS

Credem

Banca Ifis

Banca Intermobiliare

Lventure Group

Banca Finnat

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, sulla scia del calo dello spread fino a 234 punti base.Ilha aperto a quota 12.008,13, con un salto di 418,02 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l', che guadagna appena lo 0,53%.Tra i titoli del, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,85%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 4,67%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,53%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 8,24% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,47%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,99%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 26,76%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 7,46%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,56%.