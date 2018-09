Wall Street in territorio positivo

Dow Jones

(Teleborsa) -mentre le altre borse europee proseguono gli scambi con il segno più (10 settembre 2018)., piccolo scatto in avanti per l'che arriva a 2.882,89 punti. Sulla parità il(+0,14%); leggermente positivo l'(+0,38%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,19%),(+0,66%) e(+0,62%).Al top tra i(+1,93%),(+1,37%),(+1,16%) e(+1,10%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,48%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,26%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,12%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,03%),(+3,35%),(+3,09%) e(+1,54%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,67%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,48%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.