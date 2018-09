Germania, con sciopero Ryanair a rischio basi e posti lavoro

Ryanair

(Teleborsa) -, che colpiscesui 400 complessivi, con possibili effetti a cascata sulla sua operatività e sul futuro mantenimento dei livelli occupazionali.La compagnia low cost irlandese ha già avvertito chese le proteste, estese in ambito europeo , dovessero proseguire. Queste agitazioni erano già state annunciate, ma il primo a muoversi è stato il, che ha proclamatoper la giornata di domani"Queste minacce di sciopero possono solo danneggiare gli affari di Ryanair in Germania, e se continuano, porteranno a tagli di basi e tagli di posti di lavoro sia per i piloti tedeschi che per l'equipaggio di cabina, in particolare in alcune basi secondarie tedesche", ha avvertito, responsabile del marketing della compagnia.