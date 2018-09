Mercati europei prudenti. BCE sotto la lente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Proseguono dimesse le principali borse europee con gli operatori che restano concentrati sulle. Debole è anche, dove osservato speciale resta lo spread dopo il calo degli ultimi giorni.Sul fronte macro, è stato pubblicato, in mattinata, l 'indice Zew tedesco di settembre , che resta negativo ma con qualche segnale di miglioramento.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,159. Fermo l', che scambia sui valori della vigilia a 1.194,1 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,33%.Si riduce di poco lo, che si porta a 231 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,72%., mostra un modesto ribasso dello 0,46%.tiene la parità. Giornata fiacca per, -0,23%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,57%.I comparti(+2,25%),(+0,67%) e(+0,54%) sono in buona luce sul listino milanese. Nel listino, i settori(-2,57%),(-1,35%) e(-1,07%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, piccoli passi in avanti per+0,88%, sostenuta anche dall' inizio dell’asta 5G Bene i titoli considerati difensivi, come, +0,69%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,02%.del FTSE MidCap,(+3,49%),(+2,34%),(+2,32%) e(+1,99%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,21%.