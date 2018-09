Mercati, l'euforia è durata lo spazio di 24 ore

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per le principali borse europee con gli operatori che restano concentrati sulle. Segnali positivi ma prudenti arrivano anche da, dove osservato speciale resta lo spread dopo il calo degli ultimi giorni.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,37%. Sul fronte macro, è attesa in mattinata la pubblicazione, in particolare, dell'. Tra gli altri dati, è previsto un aggiornamento del mercato del lavoro in Gran Bretagna.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 67,74 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 229 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,71%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Dimessa, con un modesto ribasso dello 0,24%. In frazionale salita, +0,23%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 20.923 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,08%),(+0,93%) e(+0,92%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,05%) e(-0,63%).di Milano, troviamo(+1,25%),(+1,23%),(+0,73%) e(+0,65%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,48%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,75%),(+1,85%),(+1,28%) e(+1,05%).