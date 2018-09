Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, nel giorno in cui si commemorano le quasi tremila vittime dell' attacco terroristico alle Torri Gemelle avvenuto nel 2001 si attendono solo le scorte e vendite all'ingrosso , proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi iniziata venerdì scorso. Cede alle vendite l', che retrocede a 2.867,99 punti. In frazionale calo il(-0,45%), come l'S&P 100 (-0,3%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. I settori(-0,65%),(-0,56%) e(-0,46%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+1,40%),(+0,73%) e(+0,56%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,17%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,05%.arretra dell'1,05%.Tra i(+4,20%) e(+0,65%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-4,59%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,00%. In caduta libera, che affonda del 3,04%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,79 punti percentuali.