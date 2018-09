Presidente ENAC, Riggio in Commissione Trasporti alla Camera: "Traffico aereo in crescita"

(Teleborsa) - "Dopo un periodo di crisi, sia in Italia che nel mondo, abbiamo assistito a una crescita esponenziale del numero di passeggeri. Nel nostro Paese, nel mondo addirittura aquesta cifra raddoppierà fino a". E' quanto ha dichiarato, durante l'audizione, il, sulla situazione e sulle prospettive del sistema aeroportuale italiano."Il crescente traffico di passeggeri richiama la necessità di adeguamento delle infrastrutture - ha proseguito - e in Italia incontriamo difficoltà perdelle stesse. Tutto il capitolo relativo all'approvazione dei progetti e alla gestione degli aeroporti è demandato dalla legge italiana all'ENAC attraverso un processo di delegificazione iniziato nel 2003, in cui si decise di bypassare il normale procedimento legislativo e affidare l'adozione dei regolamenti sul territorio nazionale direttamente a ENAC, che dunque è responsabile dell', in particolare nella costruzioni e nella gestione degli aeroporti"."La legge è questa - sottolinea Riggio, rispondendo in sostanza a quanto dichiarato dal- se si vuole cambiare il Piano nazionale aeroporti serve il parere Conferenza Stato-Regioni e poi l'approvazione del Presidente della Repubblica. Inoltredice espressamente che spetta a ENAC approvare i progetti". Il presidente Riggio ricorda inoltre come oggi l'Ente abbia "un", grazie anche alle entrate 'agganciate' al traffico dei passeggeri in costante aumento.Altro punto al centro dell'audizione, quello della sicurezza che "è di competenza esclusiva dell'ENAC. Sarebbe una grave interferenza se l'autorità politica volesse prendere decisioni in merito". Riggio ha anche ricordato come "dopo l'incidente di Linate del 2001, per 17 anni abbiamo quota zero incidenti per". Infine "tutti i finanziamenti sono a carico delle società di gestione, salvo il contributo all'disposto con un dl per cui vengono stanziati. Tutti gli altri interventi sono a carico delle società di gestione e per questo motivo questo modello non va toccato, il sistema sta funzionando".In tema di investimenti, il"siano stati investiti, che lo proiettano al primo posto in Europa per interventi di altissima qualità"."Anche Venezia sta raddoppiando in termini di investimenti - ha concluso Riggio - così come gli aeroporti milanesi, soprattuttoche conta su. Anche altrihanno una rilevante crescita infrastrutturale. Non possono invece andare in utile altri aeroporti piccoli sotto, come quelli di, se vogliamo tenerli in piedi per ragioni sociali non si può applicare la stessa normativa che adottiamo per gli altri aeroporti. Serve invece un fondo di solidarietà per ripianare le perdite".