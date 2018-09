Wall Street in frazionale rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione positiva per il listino USA, che termina con un rialzo dello 0,44% sul, mentre l'si ferma a 2.887 punti. In denaro il(+0,81%); sulla parità lo(+0,08%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,08%),(+0,84%) e(+0,82%).del Dow Jones,(+2,53%),(+1,70%),(+1,52%) e(+1,41%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,36%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,72%.(+7,06%),(+3,69%),(+2,53%) e(+2,48%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,63%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,35%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,96%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,90%.