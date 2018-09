ADR: a Fiumicino torna "Lìbrati", bookcrossing tra i passeggeri

(Teleborsa) - Ha preso il via oggi 12 settembre, il calendario dei nuovi appuntamenti con autori apprezzati dal grande pubblico che presenteranno le loro novità letterarie ai passeggeri delnell'ambito di "Lìbrati". L'ultima iniziativa culturale lanciata prima dell'estate da, in collaborazione con l'associazione culturale Mecenate 90 e il Centro per il libro e la lettura del), e che proseguirà con nuovi appuntamenti. Le presentazioni letterarie in aeroporto, infatti, proseguiranno per tutto l'anno.Lìbrati consente ai viaggiatori dinon solo di confrontarsi con il proprio scrittore preferito, a pochi metri dal gate e prima di partire, ma anche di contribuire all'attività di bookcrossing aeroportuale. Nel corner allestito per le presentazioni, infatti, i passeggeri potranno sedersi e sfogliare le pagine di un libro lasciato da un altro viaggiatore o arricchirla con romanzi che possano essere letti da altri passeggeri prima del volo., Finalista del Premio Strega 2017, ha presentato "La più amata" per i viaggiatori presenti tra i gate dell'area di imbarco B per i voli Schengen.