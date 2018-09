Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari (-1,41%), perde molto Banca MPS

Settore bancario italiano

EURO STOXX Banks

FTSE Italia Banks

indice bancario europeo

FTSE MIB

Intesa Sanpaolo

Banco BPM

BPER

media capitalizzazione

Banca MPS

Credito Valtellinese

Credem

Ftse SmallCap

Banca Profilo

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 9.651,07, in calo dell'1,41% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 105,09, dopo aver avviato la seduta a 105,66.Tra i titoli del, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,19% sui valori precedenti.scende dell'1,41%.Calo deciso per, che segna un -1,35%.Tra i titoli adell'indice bancario, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,01%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,45%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%.Tra le azioni del, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,90% rispetto alla seduta precedente.