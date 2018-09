Borse europee poco sopra la parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con i dati dellasia in Europa che in Italia L'viaggia sui livelli della vigilia. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.196,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,85%, a 69,84 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a 230 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,73%.poco mossa, che mostra un +0,13%, sostanzialmente invariata, che riporta un misero -0,18%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,45%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,98%),(+1,84%) e(+1,40%). Nel listino, i settori(-0,65%) e(-0,58%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, su di giri(+4,32%) che ha smentito le voci di cessione. Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,21% sul rialzo del prezzo del petrolio. Effervescente, con un progresso del 2,86%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,94%. Le peggiori performance, invece, si registrano su-5,01%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,36%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,27%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,14%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,33%),(+2,75%),(+2,48%) e(+2,15%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-4,00%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,37%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,47%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,44%.