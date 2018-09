Conte su Diciotti: basta accoglienza indiscriminata

(Teleborsa) -. "Quello che è cambiato rispetto al passato è che l'Italia non è più disponibile ad accogliere indiscriminatamente i migranti, contribuendo seppure involontariamente a incrementare il traffico di esseri umani e supplendo alla responsabilità che spetta all'Unione europea, ottundendo il vincolo di solidarietà che grava su ciascuno Stato membro" - ha dichiarato il presidente del Consiglio,, nella sua informativa al Senato sul caso Diciotti Nel frattempo ail presidente della Commissione Ue,, ha lanciato un appello agli europarlamentari: "vorrei che si dicesse 'no' al nazionalismo malsano, sì al patriottismo illuminato. Il patriottismo è una virtù, il nazionalismo incontrollato è un veleno". Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione Juncker aggiunge: "l'Europa deve restare un continente di apertura e tolleranza, non sarà mai una fortezza in un mondo che soffre, non sarà mai un'isola, resterà multilaterale, il pianeta non appartiene a pochi".