FNM, accordo con Hitachi Rail Italy per nuovi treni alta capacità

FNM

(Teleborsa) -e Hitachi Rail Italy hanno sottoscritto un accordo quadro per la fornitura di treni ad alta capacitàLa sottoscrizione fa seguito all'aggiudicazione alla stessa Hitachi Rail Italy della gara indetta da FNM, lo scorso anno, in base a quanto stabilito dal programma di acquisto di nuovi treni, approvato dalla Giunta di Regione Lombardia nel 2017.L'intesa, che ha una durata di otto anni, prevede la fornitura di n. 120 convogli, a doppio piano, che saranno destinati alle linee ad alta frequentazione. La quantità minima garantita è di 50 treni: 30 a configurazione corta (quattro casse) e 20 a configurazione lunga (cinque casse).Ilè di 7.917.000 euro per il convoglio a configurazione corta e di 9.317.000 euro per il convoglio a configurazione lunga.L'accordo quadro prevede inoltre la possibilità di affidare a Hitachi Rail Italy la manutenzione dei convogli per un periodo di tre anni.Contestualmente alla firma dell'accordo, Ferrovienord, società controllata al 100% da FNM, ha sottoscritto con Hitachi Rail Italy il primo contratto applicativo per 30 convogli a configurazione corta per un importo complessivo di 237.510.000 euro.