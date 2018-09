Il comparto degli articoli casalinghi in Italia in rialzo (+1,32%), si concentrano gli acquisti su Ferragamo

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Rialzo per il, che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a 85.113,95, in aumento di 1.121,89 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilha chiuso a 884,27, dopo aver avviato la seduta a 872,57.Tra le azioni italiane adell'indice beni per la casa, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,07%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,41%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,27%.Tra le medie imprese quotate sul, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,99%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,17%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,12% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,09% sui valori precedenti.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,88%.