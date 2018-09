Italia, brusca discesa a luglio per la produzione industriale

(Teleborsa) -, che cala ad un ritmo nettamente superiore rispetto a quanto atteso dagli analisti.si stima cherispetto a giugno. Il dato èdegli analisti, che stimavano un calo solo dello 0,4%.il livello della produzione registra una flessione dello 0,2% rispetto al trimestre precedente.: variazioni negative segnano i beni strumentali (-2,2%), i beni di consumo (-1,7%) e i beni intermedi (-1,2%); in misura più contenuta diminuisce l’energia (-0,8%).Corretto per gli effetti di calendario, a luglio 2018, negativo per la prima volta da giugno 2016. Disattese anche in questo caso le attese, che erano addirittura per una crescita dell'1,4%.la produzione è cresciuta del 2,0% su base annua.Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a luglio 2018 una lvariazioni negative si registrano, invece, per i beni intermedi (-2,2%), i beni di consumo (-1,9%) e l’energia (-1,4%).sono l’attività estrattiva (+2,8%) e la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+1,8%).invece nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-6,4%) e nell'industria del legno, della carta e stampa (-5,8%).