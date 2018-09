Toninelli: "A breve sarà presentato decreto infrastrutture"

(Teleborsa) - "A breve sarà presentato un decreto infrastrutture che prevede in primo luogo l'istituzione presso il(MIT) di un'A". Lo ha annunciato il Ministro, nel corso di un'audizione alla Camera. L'Agenzia "sarà dotata di adeguate risorse umane e sarà finanziata con le tariffe a carico degli enti gestori".Con il decreto "verrà inoltre creato un archivio nazionale informatico delle opere pubbliche" e "un sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti".Il provvedimento"prevede anche l'assunzione di 250 unità di personale al Ministero, perché qualsiasi riforma non può funzionare senza le risorse umane necessarie ad attuarla".Domani 13 settembre, in Consiglio dei Ministri il decreto legge per Genova", ha affermato il Ministro. Per la ricostruzione di Ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto è stato categorico: "Non sarà affidata ad(ASPI)". Il nuovo ponte sul Polcevera a Genova "non lo faremo costruire da ASPI. Sarà costruito dallo Stato. Autostrade metterà i soldi", ha ribadito, il Ministro ha assicurato: "sono state avviate le procedure per la decadenza della intera concessione diabbiamo ricevuto le loro controdeduzioni fatte da fior di avvocati pagati milioni di euro. La procedura va avanti e l'obiettivo è quello della decadenza"., questo non arriverà domani 13 settembre con il Decreto per Genova ma con un successivo."In quella data ilapproverà un decreto legge per Genova che conterrà, tra l'altro, un aiuto alle famiglie in tema di mutui e agevolazioni fiscali per le imprese. L'obiettivo è far ripartire una delle città più economicamente strategiche del nostro Paese".