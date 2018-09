USA, in calo le scorte settimanali di petrolio

(Teleborsa) - Ancora un calo per le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa.Secondo l, divisione dela americano, lenegli ultimi sette giorni al 7 settembre 2018 sono diminuite di 5,3 milioni a 396,2 MBG , rispetto ai 401,5 MBG della scorsa settimana. Il consensus prevedeva invece un calo meno sostenuto di 1,3 milioni di barili.Parallelamente, gli stock disono aumentati di 6,2 milioni a 139,3 MBG dai 133,1 MBG della settimana precedente (le attese erano invece per un aumento di 1,4 mln), mentre le scorte di benzine sono salite di 1,3 milioni a quota 235,9 MBG.Ledi petrolio sono rimaste invariate a 660 MBG.Intanto, il prezzo del greggio si mostra in rialzo. Il contratto sulstatunitense scambia a 70,88 dollari al barile, in aumento del 2,35% ilsale a 79,97 dollari con un rialzo dell'1,15%.