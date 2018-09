(Teleborsa) - Si prospetta un'avvio debole per la borsa di, come anticipato dall'andamento dei Future USA. Il derivato sullo S&P 500 che cede lo 0,08% e quello sul Nasdaq 100 lima lo 0,10%.C'è attesa per la pubblicazione del Beige Book, il report dellasullo stato di salute dell'economia americana.Dal fronte, in calo le richieste settimanali di mutui e i prezzi praticati all'industria americana nel mese di agosto