Wall Street in stand-by

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 25.998,92 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.888,92 punti. Leggermente negativo il(-0,26%); senza direzione lo(+0,03%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,42%),(+1,26%) e(+0,55%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,89%) e(-0,50%).del Dow Jones,(+2,38%),(+2,19%),(+1,58%) e(+1,32%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,39%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,24%.scende dell'1,21%.Calo deciso per, che segna un -1,2%.Tra i(+3,97%),(+3,94%),(+3,05%) e(+2,89%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,36%.Sensibili perdite per, in calo del 4,27%.In apnea, che arretra del 4,10%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,24%.