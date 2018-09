Wall Street resta ai nastri di partenza

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio senza slancio per la Borsa di, come anticipato dall'andamento dei Future USA. C'è attesa per la pubblicazione del, il report dellasullo stato di salute dell'economia americana.Dal fronte, in calo le richieste settimanali di mutui e i prezzi praticati all'industria americana nel mese di agosto Tra gli indici a stelle e strisce ilsi muove sulla parità con un +0,08%. Sulla stessa linea, resta piatto lo,con un +0,07%. Poco sotto la parità il(-0,18%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,11%) e(+0,85%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel compartoche riporta una flessione di -0,45%.Al top tra i(+1,57%),(+1,06%),(+0,62%) e(+0,66%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche ottiene -1,02%. Pensosacon un calo frazionale dello 0,63%.Tra i(+2,99%),(+1,83%),(+2,04%) e(+1,37%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche ottiene -5,71%. Giornata no perche registra un ribasso del 4,52%. In caloche lascia sul tappeto il 3,74%. In caduta liberache affonda del 4,79%.