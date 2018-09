BCE senza sorprese. Mercati in cerca di direzione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale con segni misti per le principali borse europee nel giorno in cui la BCE, come peraltro atteso, ha mantenuto fermi i tassi di interesse e confermato il ritiro completo degli acquisti di asset , noto come Quantitative Easing , a fine 2018.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,168. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,21%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,57%), che ha toccato 68,56 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a 236 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,78%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Fiacca, -0,43%. Senza slancio, -0,08%., con ilche lascia sul parterre lo 0,56%.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,78 miliardi di euro, in calo di 511,9 milioni di euro, rispetto ai 2,29 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,82 miliardi di azioni, rispetto ai 0,82 miliardi precedenti.Tra i 222 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 90, mentre 124 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 8 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,44%),(+0,93%) e(+0,49%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-3,76%),(-1,50%) e(-1,21%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 2,26%.Bene le banche, come, che sale di un frazionale +0,96%. Positiva anche, +0,57%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,53%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,01%.del FTSE MidCap,(+4,22%),(+2,41%),(+1,83%) e(+1,34%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,19%.