Camera, direttiva anti-elusione in Commissione Bilancio, Finanze e Politiche UE

(Teleborsa) - All'esame della Camera, presso le, lo Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2016/1164 - nota come- recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.La direttiva contiene un insieme di disposizioni volte a(standardizzazione, N.d.R.) di disposizioni domestiche volte alla prevenzione e al contrasto delle pratiche elusive poste in essere dalle imprese multinazionali.La Direttiva anti-elusione, che si pone in continuità con le politiche di fiscalità internazionale volte ad assicurare che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati, si traduce innel quadro dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.Per assicurare ile garantire che gli Stati assolvano i oro impegni in materia di trasferimento degli utili e, più in generale, di contrasto alle pratiche di elusione fiscale, laal fine di impedire una frammentazione del mercato interno e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni.Laper il mercato interno in settori specifici: limiti sulla deducibilità degli interessi, imposizione in uscita, norma generale antiabuso, norme sulle società controllate estere e norme per contrastare i disallineamenti da ibridi. I disallineamenti da ibridi si concretizzano in una elusione fiscale derivante dalla doppia deduzione in due Stati membri.Il decreto in esame intende, rilevando che l'ordinamento tributario italiano già dispone di norme nei settori specifici, ad esclusione di quelle volte a contrastare i disallineamenti da ibridi. Si è ritenuto quindi necessarioriguardo le imposizioni in uscita e le norme sulle società controllate estere (). Inoltre, in considerazione dello stretto collegamento della disciplina sulle CFC e del trattamento tributario dei dividendi e delle plusvalenze, si è intervenuti anche aderivanti da cessioni di partecipazioni in società non residenti.