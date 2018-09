Dazi, Trump assicura: "Nessuna pressione su Cina per arrivare a un accordo"

Twitter

(Teleborsa) - Glinon sono sotto pressione per concludere un accordo commerciale con la, contrariamente a quanto scritto dal Wall Street Journal. Lo scrive suil presidente statunitenseche risponde così alle indiscrezioni del quotidiano che ieri 12 settembre aveva scritto che avrebbe voluto dare a Pechino un'altra opportunità per affrontare la questione dazi prima che gli USA implementino le tariffe addizionali sulle importazioni cinesi."Il Wall Street Journal sbaglia, non siamo sotto pressione per fare un accordo con la Cina, loro sono sotto pressione per fare un accordo con noi. I nostri mercati stanno crescendo, i loro stanno crollando. Presto faremo miliardi in dazi e producendo a casa".