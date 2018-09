I Grandi Viaggi, i conti del terzo trimestre

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Al 31 luglio 2018 il Gruppoha registrato ricavi consolidati pari a 35.240 migliaia di euro (contro 32.557 migliaia di Euro dello stesso periodo del 2017).L' Ebitda è positivo per 1.036 migliaia di Euro, contro i 1.448 migliaia di Euro negativi del 31 luglio 2017. L'fa registrare un risultato negativo per 1.834 migliaia di Euro (contro -4.521 migliaia di Euro dello stesso periodo del 2017).Il, negativo per -2.015 migliaia di Euro, è migliorato rispetto al periodo del precedente esercizio per 3.063 migliaia di Euro.Laa breve termine è positiva per 32.033 migliaia di Euro, mentre quella a medio lungo termine risulta negativa per 6.804 migliaia di Euro, con una posizione complessiva finanziaria netta positiva di 25.229 migliaia di Euro.