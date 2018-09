Il Comparto alimentare a Piazza Affari interrompe la serie di quattro rialzi consecutivi (-3,76%)

comparto alimentare a Piazza Affari

EURO STOXX Food & Beverage

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

listino principale

Campari

Ftse SmallCap

Bioera

(Teleborsa) - Si è mosso verso il basso il, dopo un esordio in lieve salita dell'L'ha chiuso a quota 83.766,06 con un ribasso del 3,76%, rispetto alla chiusura precedente. In lieve salita ilche si ferma a 561,62, dopo un inizio di seduta a 560,03.Nel, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,60% sui valori precedenti.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,14% sui valori precedenti.