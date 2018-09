indice del settore chimico

EURO STOXX Chemicals

FTSE Italia Chemicals

settore Chimico europeo

Ftse MidCap

SOL

(Teleborsa) - Andamento tonico per l'grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 19.908,15 con un incremento di 253,31 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in rialzo a 1.066,22, dopo aver avviato la seduta a 1.059,4.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,75%.