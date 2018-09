Il Comparto del commercio in Italia prosegue la serie di tre rialzi consecutivi (+1,44%)

settore vendite al dettaglio

(Teleborsa) - Scambi positivi per il, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 143.495,44, in crescita dell'1,44%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilè risultato negativo a quota 500,97, dopo aver avviato la seduta a 507,43.Tra leitaliane, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,41%.Tra ledi Piazza Affari, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,9%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,67%.