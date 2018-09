Industria Italiana Autobus, Di Maio annuncia l'arrivo di un interesse da FS Italiane

Leonardo

(Teleborsa) -, l'azienda un tempo conosciuta come BredaMenariniBus e specializzata appunto nella produzione di bus.IIA, da tempo in crisi, sta cercando di evitare il fallimento grazie ad un accordo con i sindacati raggiunto al MISE martedì 11 settembre 2018 . L'accordo prevede l'avvio di una due diligence e l'erogazione di una linea di credito per pagare gli stipendi, in attesa di approfondire la delicata questione sul futuro.Ed oggi una: l'arrivo "nelladel Ministero diuna manifestazione di interesse da parte di FS Italiane ed entrare nella compagine azionaria"., rientrando a Roma dall'Umbria.Ripercorrendo i passi salienti della storia di IIA, in un video postato su Facebook, Di Maio ricorda che nel capitale dell'azienda c'è giàe conclude: "Dico a tutti i lavoratori di resistere ancora perché ci stiamo lavorando e speriamo poter arrivare prima possibile all'obiettivo di rimettere a posto questa azienda".