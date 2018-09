L'UE lancia un nuovo avvertimento all'Italia: priorità è riduzione debito

(Teleborsa) -e mettere in campo politiche che siano compatibili con le regole europee e la riduzione del debito. A parlare è il commissario europeo agli Affari Economici,, che chiede all'Italia di essereed avverte che laParlando della, il commissario sottolinea che con il Ministro Tria c'è un buon accordo e che. Ma Moscovici ricorda anche che la manovra sarà votata da tutto il Governo e quindi avverte chedel PIL e che le, ma tengono conto dello "sguardo attento dei mercati".A proposito della, Moscovici afferma chee chi sostiene che si possanodice. Poi, fa riferimento è alle affermazioni di Matteo Salvini, che accusa Bruxelles di aver impedito all'Italia di realizzare investimenti e le infrastrutture necessarie, e replica che la Commissione "non ha mai impedito all'Italia di realizzare gli investimenti" e cheMoscovici, che fa un, afferma cheperché la crescita si conferma sulla parte bassa della forchetta e conferma cheA chi chiede un commento sulla frenata della produzione in Italia , il commissario risponde che "non bisogna mai giudicare la situazione economica di un Paese da un solo indicatore su un solo mese" e che, per ora, non si può pensare ad una inversione dell'economia. Poi, assicura che