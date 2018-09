Listini europei attorno alla parità

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

chimico

viaggi e intrattenimento

automotive

alimentare

telecomunicazioni

beni per la casa

STMicroelectronics

Ferrari

Prysmian

Banca Generali

Saipem

Campari

Ferragamo

Moncler

Credito Valtellinese

Juventus

SOL

Acea

ASTM

Brunello Cucinelli

El.En

Sias

(Teleborsa) -, in attesa della riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea Nulla di fatto per la Bank of England , che ha lasciato i tassi fermi allo 0,75%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,162. Nessuna variazione significativa per l'a 1.204,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,31% e continua a trattare a 69,45 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 240 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,81%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,51%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,27%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,22%.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,26%),(+0,91%) e(+0,51%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,55%),(-0,93%) e(-0,93%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,20%),(+1,32%),(+1,19%) e(+0,73%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-3,87% dopo l'addio del Chief Financial and Strategy Officer, Giulio Bozzini SocGen ha confermato il giudizio Buy sul titolo della società ingegneristica e ha alzato il Target Price a 5,46 euro . Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,84%.perde l'1,62%. Calo deciso per, che segna un -1,47%.del FTSE MidCap,(+3,92%),(+2,40%),(+1,65%) e(+1,15%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-3,61%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,01%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,84%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,62%.