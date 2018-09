Opening bell intonata a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio in rialzo per la borsa diIn primo piano resta la questione dazi. Anche, il presidente della BCE,, ha dichiarato che le " incertezze dovute al crescente protezionismo e alla volatilità mercati hanno guadagnato spazio" e in questo ambito "restano necessari stimoli significativi" come quelli già previsti. Lo scopo è quello di garantire la normalizzazione dell'inflazione.Dal fronte crescono i prezzi al consumo di agosto ma meno di quanto atteso. In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione Tra gli indici a stelle e strisce, ilmostra un rialzo dello 0,53%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso. Sulla stessa linea, loavanza dello 0,48%. Positivo il(+0,90%).Al top tra i(+1,69%),(+1,42%),(+1,10%) e(+1,24%). Le, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,65%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,32%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%. Giornata fiacca perche segna un calo dello 0,86%.Tra i(+4,28%),(+3,83%),(+3,42%) e(+3,14%). Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -0,98%.