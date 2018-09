Ricerca, il 21 settembre Presidente Mattarella in visita al Centro ENEA Casaccia

(Teleborsa) - Venerdì 21 settembre alle ore 11:00 il Presidente della Repubblicavisiterà il, nella zona Nord del comune di Roma. Qui incontrerà la comunità di ricercatori e dipendenti dell'Agenzia. Ad accogliere il Capo dello Stato, il Presidente dell'ENEAe una delegazione di capi dipartimento dell'Agenzia che guiderannonella visita ai principali laboratori e impianti sperimentali del maggior polo di ricerca dell'ENEA.Il Centro Ricerche Casaccia ospita attualmente oltre 1.100 dipendenti dell’Agenzia che si. Oltre al personale ENEA, ogni giorno frequentano il Centro circa 300 persone tra laureandi, lavoratori di ditte esterne, borsisti e visitatori italiani e stranieri."La visita di Mattarella è un grande riconoscimento per la ricerca italiana e in particolare per quella ENEA che ogni giorno dedica le proprie competenze scientifiche per lo sviluppo economico e sostenibile del Paese", ha sottolineato il presidente dell'ENEA