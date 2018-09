Seduta euforica per il comparto tecnologico a Milano (+1,96%), brilla Eurotech

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 1.134,96 punti, a quota 59.084,13.L'intanto guadagna 4,2 punti, dopo un inizio di seduta a quota 500,13.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,26%.Tra ledi Milano, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo dell'11,30%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,53%.Bene, con un rialzo dell'1,36%.